Hohenlohekreis warnt vor Batterien in der Restmülltonne

Falsch entsorgte Batterien und Akkus können zu Bränden führen. Darauf weist der Hohenlohekreis hin. Erst vor wenigen Wochen brannte der Müll in einem Entsorgungsfahrzeug.

Der Hohenlohekreis warnt vor falsch entsorgten Batterien und Akkus in der Restmülltonne. Erst vor wenigen Wochen ist bei der Leerung in Bretzfeld ein Brand in einem Entsorgungsfahrzeug entstanden. Gelangen falsch entsorgte Haushaltsbatterien oder -Akkus in Müllsortieranlagen kann es zu schwerwiegenden Bränden kommen.

Kosten für Schäden werden an Bürger weitergegeben

Die richtige Entsorgung verhindere nicht nur Brände, sondern schone auch den Geldbeutel. Denn die Kosten solcher Schäden werden über die Abfallgebühr an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben, heißt es in einer Mitteilung der Abfallwirtschaft. Haushaltsbatterien könnten kostenlos auf dem Wertstoff- oder einem Recyclinghof abgegeben werden. Außerdem nehmen viele Lebensmittelläden die alten Batterien an.