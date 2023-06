Anlässlich des 50. Jubiläums des Hohenlohekreis findet am Sonntag ein Tag der Mobilität mit verschiedenen Aktionen in Forchtenberg, Niedernhall und Künzelsau statt.

Im Rahmen des Kreisjubiläums "50 Jahre Hohenlohekreis" gibt es am Sonntag von 11 bis 17 Uhr verschiedene Veranstaltungen zum Thema Mobilität im Landkreis.

Der Aktionstag wird um 11 Uhr an den Wertwiesen in Künzelsau mit der Aktion "Stadtradeln" eröffnet. Bei verschiedenen Aktionen auch in Forchtenberg am Busbahnhof und in Niedernhall auf dem Würth-Gelände werden die vielfältigen Bereiche der Mobilität dargestellt, über die sich Besucherinnen und Besucher informieren können. Mitmachaktionen wie zum Beispiel ein Segway- oder E-Moped-Parcours, ein Bustraining und ein Dunkeltunnel laden zum Ausprobieren ein.

Anregungen zum neuen Radkonzept in Forchtenberg

In Forchtenberg werden Anregungen zum neuen Radkonzept des Kreises entgegengenommen und das Straßenbauamt präsentiert seinen Fuhrpark mit einem Öko-Mähkopf. Außerdem erfahren Besucherinnen und Besucher anhand von Hilfsmitteln wie seheingeschränkte Menschen ihren Alltag erleben.

Alles rund ums Rad in Niedernhall

In Niedernhall auf dem Firmengelände von Würth Elektronik wird sich alles um das Thema Rad drehen, unter anderem mit einer Laufrad-Challenge oder einer Waschstraße für Räder. Zudem wird der Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) mit einem Stand über das Deutschland-Ticket und das landesweite Jugend-Ticket informieren und individuelle Fahrplan-Auskünfte geben.

Segway-Parcours in Künzelsau

Bewegung der nicht ganz alltäglichen Art und Weise wird in Künzelsau auf den Wertwiesen geboten: Die Besucherinnen und Besucher können ihre Geschicklichkeit auf einem Segway-Parcours und auf einem umweltfreundlichen E-Moped auf dem Gelände unter Beweis stellen und es gibt eine abenteuerliche Überraschung auf dem Kocher. Außerdem wird es dort Informationen rund um das "Stadtradeln" und das Thema Lastenräder geben und die Initiative "Die Stromer Künzelsau" informiert über ein E-Car-Sharing-Projekt. Ein besonderes Highlight anlässlich des Kreisjubiläums wird ein großes Gesamtkunstwerk sein, das die Teilnehmenden mitgestalten können.

"Stadtradeln" vom 18. Juni bis 8. Juli in Öhringen

Auch in Öhringen beginnt am Sonntag das "Stadtradeln". Das Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Erfassung der Kilometer funktioniert über die kostenlose STADTRADELN-App. Im vergangenen Jahr waren 697 Menschen in 60 Teams Teil von "Stadtradeln" in Öhringen. Sie legten mehr als 155.191 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Damit belegte Öhringen im Hohenlohekreis Platz eins bei den Gesamtkilometern der Gemeinden.