per Mail teilen

Das Landratsamt des Hohenlohekreises sucht für die Unterbringung von Geflüchteten Mietobjekte im Kreisgebiet. Grund dafür sind die gestiegenen Flüchtlingszahlen in den vergangenen Monaten. In diesem Jahr muss der Kreis nach eigenen Angaben bis zu 250 neue Plätze in Unterkünften schaffen. Gesucht werden leerstehende Wohnhäuser, Industriegebäude oder ehemalige Gaststätten.