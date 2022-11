Hohenlohekreis will Sammelsystem für Öle und Fette einführen

Der Kreistag des Hohenlohekreises entscheidet am Montag, ob der Landkreis als erster in Baden-Württemberg ein Sammelsystem für Altspeiseöle- und -fette einführt.

Theoretisch könnten im Hohenlohekreis pro Jahr bis zu 150 Tonnen Öle und Fette aus Privathaushalten gesammelt werden, heißt es in einer Beschlussvorlage. Seit Oktober 2021 läuft im Stadtgebiet von Öhringen und seit Mai auch in Dörzbach ein Pilotversuch.

Erfahrungen aus Öhringen und Dörzbach

In Öhringen und Dörzbach können Bürger an Sammelautomaten die gebrauchten Öle und Fette in speziellen Flaschen entsorgen. In beiden Kommunen seien bereits rund acht Tonnen Altspeisefett gesammelt worden. Aus den Reststoffen können etwa Biokraftstoffe produziert werden. Für dieses neue Entsorgungssystem rechnet der Hohenlohekreis mit Anlaufkosten von etwa 150.000 Euro pro Jahr.