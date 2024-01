Der Hohenlohekreis bekommt in diesem Jahr einen neuen Landrat. Amtsinhaber Matthias Neth wird Sparkassenpräsident in Baden-Württemberg. Den Hohenlohekreis sieht er gut aufgestellt.

Es war wohl eine der schmerzhaften Entscheidungen, die im Oktober 2023 von den Kreisrätinnen und Kreisräten getroffen werden musste: Der Hohenlohekreis bekommt zwar ein neues Landratsamt, das sogenannte Kreishaus, doch die Kosten dafür haben sich vervielfacht. Rund 70 Millionen Euro stehen allein für den ersten Bauabschnitt im Raum. Zähneknirschend hat der Kreistag zugestimmt. Das weiß auch Landrat Matthias Neth.

Das neue Verwaltungsgebäude in Künzelsau auf dem Schotterparkplatz gleich neben Kaufland soll alle Bürgerdienste unter einem Dach vereinen und verschlingt eben jene hohe Summe, die ursprünglich mal für drei Bauabschnitte im Raum stand.

Neues Landratsamt muss kommen

Der scheidende Landrat blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Wir haben die Weichen auf Zukunft gestellt", so Matthias Neth. Als Beispiel nennt er diesen Bau. Wäre er nicht gekommen, hätte man hohe zweistellige Millionenbeträge in alle bestehenden Gebäude setzen müssen, um sie alle paar Jahre in die Zukunft zu führen.

Wir bekennen uns zu einer bürgernahen Verwaltung hier vor Ort. Und wir sagen auch: Ja, wir wollen mitten in der Kreisstadt sein.

Geplanter Baustart für das neue Kreishaus ist Ende 2024 und wenn alles nach Plan läuft, Einzug 2027.

100 Millionen Euro für Krankenhaus

Auch ein Schulentwicklungsplan sei auf den Weg gebracht worden, der die beruflichen Schulen in den Blick nehme und für die Zukunft rüste. Außerdem sei man mitten im Bau des neuen Hohenloher Krankenhauses in Öhringen. Dort würden rund 100 Millionen Euro investiert. Geplant ist ein Krankenhaus-Komplex mit 205 Betten für die Grund- und Regelversorgung der Menschen in Hohenlohe.

Die Projekte sind für die Menschen im Hohenlohekreis ein wichtiges Zeichen.

Schönes Jubiläumsjahr 2023

Sehr positiv blickt Landrat Neth auch auf das Kreisjubiläum 2023 zurück. Der 50. Geburtstag des kleinsten Landkreises in Baden-Württemberg sei mit vielen Veranstaltungen und Festen gefeiert worden. "Es war ein schönes Jubiläumsjahr. Wir konnten alle Organisationen im Landkreis einbinden", so Neth. Besonders schön war für Landrat auch der Abschluss mit allen Entscheidungsträgern aus verschiedenen Kommunen. Gemeinsam habe man über die Zukunft des Landkreises diskutiert.

Landrat Helmut Jahn (rechts) gratuliert Matthias Neth zur gewonnen Landratswahl 2013 (Archivbild) SWR

Landratswahl im Februar

Am 21. Februar 2024 wird im Hohenlohekreis der Nachfolger von Matthias Neth (CDU) gewählt. Zur Wahl stellen sich Ian Schölzel und Karl Michael Nicklas. Beide gehören der Freien Wähler Vereinigung an. Schölzel ist derzeit noch erster Bürgermeister von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Nicklas ist Bürgermeister von Neuenstein (Hohenlohekreis). Die CDU hat keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Neth selbst wechselt nach der Wahl von der Politik ins Finanzwesen als neuer Sparkassenpräsident. Seit 2013 war er Landrat des Hohenlohekreises.