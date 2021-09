Coronavirus: Zwei Fälle der Gamma-Variante im Hohenlohekreis

Im Hohenlohekreis sind erstmals zwei Fälle der sogenannten Gamma-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

Ein Reiserückkehrer aus Südamerika habe diese Virusvariante eingeschleppt. Das sagte ein Sprecher des Hohenlohekreises auf SWR-Anfrage. Mittlerweile sei ein weiteres Familienmitglied infiziert. Die direkten Kontaktpersonen seien umgehend in Quarantäne versetzt worden. Es sei möglich, dass im Familienkreis weitere Fälle auftreten, so der Sprecher.

RKI: Gamma-Variante des Coronavirus besorgniserregend

Die Gamma-Variante (P.1.) wurde laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals im brasilianischen Staat Amazonas nachgewiesen und ähnelt in ihren Veränderungen der südafrikanischen Variante. Sie wird als besorgniserregende Virusvariante eingestuft. Zudem wird davon ausgegangen, dass sie ansteckender ist als das Ursprungsvirus. Wie das RKI schreibt, deuten experimentelle Daten darauf hin, dass die bei Geimpften oder Genesenen gebildeten Antikörper weniger wirksam gegen die Gamma-Variante sind.

Bisher als besorgniserregend hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vier Coronavirus-Varianten eingestuft: Alpha, Beta, Gamma und Delta. Sie seien ansteckender, weniger leicht zu bekämpfen oder führen zu schwereren Krankheitsverläufen.

Corona-Neuinfektionen im Hohenlohekreis

Erst Anfang der Woche hatte der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth (CDU), scharfe Kritik an Pflegekräften in Seniorenheimen geübt, die nicht geimpft sind. Gund war, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Hohenlohekreis zuvor stark angestiegen war.

Neben Infektionen bei Reiserückkehrern habe es auch Ausbruchsgeschehen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflegeheimen gegeben. Auffällig sei dabei der hohe Anteil ungeimpfter Pflegekräfte. Neth zeigte sich fassungslos, dass in so einem sensiblen Bereich so viele Ungeimpfte arbeiteten. So ein Verhalten sei verantwortungslos und setze Ältere einem unnötig hohen Risiko aus.