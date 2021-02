Der Hohenlohekreis schreibt für Behördengänge im Landratsamt jetzt FFP2-Masken vor. Die einfacheren OP-Masken reichen nicht mehr aus, teilte der Kreis am Mittwochabend mit.

Die neue Verordnung gilt für das Landratsamt und seine Außenstellen und soll sofort in Kraft treten, so das Landratsamt Hohenlohekreis. Sicherheitspersonal werde kontrollieren, ob die Maskenpflicht auch eingehalten wird. Bisher sind sowohl in Behörden als in Geschäften auch die einfacheren Operationsmasken zugelassen. Lediglich die Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff reichen nicht mehr aus.

Landrat begrüßt teilweise Verlängerung der Corona-Einschränkungen

Unterdessen begrüßte der Hohenloher Landrat Matthias Neth (CDU), dass die Corona-Einschränkungen zum Teil bis zum 7. März verlängert werden sollen. Die Entwicklung des Fallgeschehens im Hohenlohekreis habe gezeigt, wie schnell sich die Infektionslage, insbesondere durch die hochansteckenden Virus-Mutationen, verändern kann, heißt es in einer weiteren Mitteilung.

Der Hohenlohekreis hat nach Corona-Ausbrüchen in einem Lager des Handelsunternehmens Würth in Künzelsau und einer Kindertagesstätte landesweit eine hohe Inzidenz, am Mittwochabend betrug sie knapp 130. Die Zahl der Infizierten bei Würth hat sich nach Angaben des Landratsamts auf 71 erhöht, weitere Infizierte werden in Kindertagesstätten gemeldet.