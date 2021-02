Seit Tagen hat der Hohenlohekreis eine hohe Corona-Inzidenz, die höchste im Land. Noch vor einer Woche sah das anders aus: Der Kreis hatte einen sehr niedrigen Inzidenzwert.

Bei den jüngsten Corona-Infektionen im Hohenlohekreis wurde auch die ansteckendere Virus-Mutation gefunden. Nach Infektionen beim Schraubenkonzern Würth in Künzelsau und in einer Kita in Öhringen sind weit über 100 Kontaktpersonen in Quarantäne, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 130 gestiegen.

Kita: Kinder und Erwachsene von Coronavirus betroffen

Nun wird stetig und regelmäßig getestet, so Landrat Matthias Neth (CDU), und es werden immer weitere positive Fälle registriert. Das Geschehen fokussiert sich mittlerweile auf das Künzelsauer Unternehmen und die Kita. Dort sei die britische Virus-Mutation aufgetaucht - zuerst bei Würth, jetzt auch in der Kindertagesstätte, einer Notbetreuung. Das Coronavirus habe sich schneller als bisher ausgebreitet. Neth bekräftigt aber weiter, dass das die subjektive Wahrnehmung ist. In der Kita seien rund 20 Personen positiv getestet worden. Kinder, Eltern und Betreuungspersonal seien in Quarantäne. Der britischen Coronavirus-Mutation bescheinigt Neth eine "hohe Dynamik". Kinder seien ebenso betroffen wie Erwachsene.

Würth: Weitere Kontaktpersonen positiv getestet

Zuvor wurden bei Würth in Künzelsau Fälle der britischen Virus-Mutation festgestellt. Auch hier ist die Dynamik hoch, so Neth. Mindestens 20 weitere Kontaktpersonen im familiären Umfeld seien positiv getestet worden.

Würth äußert sich zu Corona-Ausbruch

Nach den Infektionen hat Würth am Dienstag eine Stellungnahme abgegeben. Man habe nach Bekanntwerden der Infektionen sofort mit den Behörden zusammengearbeitet. Die Belegschaft mehrerer Einrichtungen habe man getestet. Man habe außerdem strenge Hygienekonzepte. Nach den aufgetretenen Infektionen sei nun ein Testsystem eingerichtet worden. So sollen alle Mitarbeiter der Logistikzentren mindestens einmal wöchentlich getestet werden.

Neth warnte in diesem Zusammenhang vor zu frühen Lockerungen: Der Hohenlohekreis habe als "Prototyp" gesehen, wie schnell es gehen könne: Der Hohenlohekreis hatte lange eine vergleichsweise niedrige Sieben-Tage-Inzidenz, bis vor einer Woche die Zahlen anstiegen. Dabei blickt Neth auch auf das vergangene Frühjahr. In Kupferzell hatten sich mehrere Besucher bei einem Kirchenkonzert mit dem Coronavirus angesteckt. Das Robert-Koch-Institut führte daraufhin zwei Studien in dem damaligen Hotspot durch.