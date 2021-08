Im Hohenlohekreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamts mit 44,4 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner weiter die höchste im Land. Als Ausbruchsherde hatte der Hohenlohekreis eine Shisha-Lounge in Öhringen und einen Club in Pfedelbach genannt. Die Reaktionen der betroffenen Lokale in den sozialen Netzwerken sind unterschiedlich: Während der Club alle in Frage kommenden Besucher auffordert, das Gesundheitsamt zu kontaktieren, kritisiert die Shisha-Bar die öffentliche Nennung ihres Namens. Das Hohenloher Gesundheitsamt hatte begründet, warum es mit den Namen an die Öffentlichkeit gegangen ist: Die Kontaktnachverfolgung sei schwierig. Es sei darum gegangen, die Betroffenen zu erreichen.