per Mail teilen

Im Hohenlohekreis bedroht das Coronavirus zunehmend wieder ältere Menschen. Wie das Gesundheitsamt meldet, sind unter anderem sechs Pflegeheime und zwei weitere Einrichtungen betroffen.

Vor allem ältere Menschen sind wegen des Coronavirus gefährdet: Im Hohenlohekreis sind in den sechs Pflegeheimen und den beiden weiteren Einrichtungen nach SWR-Informationen sowohl Bewohner von Corona betroffen, als teilweise auch Mitarbeiter.

Positiv getestete Bewohner aus einem Seniorenheim im Hohenlohekreis wurden nicht nach Öhringen, sondern nach Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gebracht. Beide Häuser werden von den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT) betrieben.

Auch im Bad Mergentheimer Krankenhaus bereitet man sich auf mehr Corona-Patienten vor Pressestelle BBT-Gruppe

Auch in Bad Mergentheim müssen die Kliniken wegen schwieriger Corona-Fälle nun stärker reagieren: Dort sei am Montag eine komplette Station geräumt worden, um Infizierte aufnehmen zu können, heißt es.

Trotz Corona: Planbare Operationen werden bei BBT-Gruppe noch durchgeführt

Die BBT-Gruppe rüstet neben den beiden Kliniken in Öhringen und Bad Mergentheim auch den Standort Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) für weitere Corona-Patienten. Planbare Operationen werden in den drei Häusern noch durchgeführt, anders als in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), wo Eingriffe bereits verschoben werden, um Kapazitäten für Corona-Fälle frei zu halten.

Besucherstopp an den SLK-Kliniken in Heilbronn (Archivbild) SWR

Strengere Besucherregeln im Haller Diak

Die meisten Covid-19-Patienten in der Region haben die SLK-Kliniken in Heilbronn und Löwenstein (Kreis Heilbronn): aktuell 74, davon 15 auf der Intensivstation (Stand Montagvormittag).

Im Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall gelten wegen der steigenden Corona-Zahlen ab sofort strengere Besucherregeln: Jeder Patient darf während des gesamten Klinikaufenthalts nur noch von einer Person besucht werden. Pro Tag ist eine Stunde möglich. Im Bereich der Klinik für Kinder und Jugendliche sind weiter die bestehenden Sonderregelungen gültig. Der Besuch von Covid 19-Patienten ist nicht gestattet.