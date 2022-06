Hohe Spritpreise: Busreisen werden wohl teurer

Die Lage sei katastrophal - so beurteilen Reisebusunternehmen aus der Region Heilbronn-Franken ihre geschäftliche Situation. Der Grund: die immer weiter steigenden Dieselpreise.

Zwei Euro und 30 Cent. Das kostet der Liter Diesel am Mittwochmittag durchschnittlich an den Tankstellen in und um Heilbronn. Auch wenn für ihn etwas günstigere Preise gelten - die Auswirkungen auf das Busunternehmen Werner Nitschke in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) sind "katastrophal", so Geschäftsführer Thomas Nitschke. Die Angebote für die Busreisen seien kalkuliert worden, als die Dieselpreise noch bei 1,50 Euro lagen.

Die steigenden Dieselpreise machen den Busunternehmen in Heilbronn-Franken zu schaffen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Busunternehmen erwarten "Kostenlawine"

Kollege Andreas Kühner vom Heilbronner Unternehmen Gross-Reisen ergänzt, das sei eine Kostenlawine, die man so nicht vorhersehen konnte. In der betriebseigenen Tankstelle seien noch circa 30.000 Liter Sprit vorrätig, aber irgendwann komme der Moment, wo die Preisfalle zuschlage.

"Die Spritpreise wirken sich katastrophal auf unser Unternehmen aus, weil wir im Reiseverkehr die Preise nicht weitergeben können."

Preiserhöhungen bei Busreisen drohen

Die Busunternehmen stecken in einem Dilemma: Die Prospekte sind gedruckt, die Reise-Angebote sind raus, aber die Kalkulation stimmt längst nicht mehr. Beim Heilbronner Anbieter Schäfer-Reisen wird gerade überlegt, ob man die Reisepreise für die Kunden nachträglich anheben muss, um die Dieselpreise kompensieren zu können, so Geschäftsführer Tim Schäfer.

Auch Reisen unter der Mindestteilnehmerzahl kämen nicht mehr in Frage, "weil wir tatsächlich jeden Reisegast brauchen." Beim Unternehmen Werner Nitschke schreckt man vor solchen Konsequenzen noch zurück: 15 Euro mehr pro 100 gefahrene Kilometer - das könne man nicht auf die Kunden abwälzen. "Die springen sonst ab", meint Thomas Nitschke. Die Bindung zu vielen Kunden bestehe schon viele Jahre. "Da ist man halt kulant und auf dem Spritpreis bleiben wir sitzen, leider Gottes."

Reise-Saison startet - Entscheidung muss her

Die Reise-Saison startet Ende März bis Anfang April, die Unternehmen müssen also bald entscheiden, wie es weitergehen soll. Die Verbände und die Unternehmen seien in Gesprächen, bestätigt Andreas Kühner von Gross-Reisen. Er vermutet aber, dass die Branche reagieren wird. Momentan seien noch keine Treibstoffkostenzuschläge für Reisekunden erkennbar, aber "ich gehe davon aus, dass wird die nächsten Tage dann kommen."

Großes Drama im Linienverkehr

Gross fährt auch Linienverkehr und da sei das "ein ganz großes Drama", sagt Kühner. Eigentlich müsse man hier die Preise acht bis zehn Prozent anheben - in einer Phase, in der man Menschen vom Pkw zum ÖPNV herüberholen wolle.

Werden Bustickets bald teurer? SWR Jürgen Härpfer

Hoffnung auf Steuererleichterung

Kühner schlägt Steuererleichterungen vor, weil im Dieselpreis viele Steuerkomponenten enthalten seien. Ähnlich sieht es auch Thomas Nitschke und verweist auf den Vorschlag, die Mehrwertsteuer für Diesel auf sieben Prozent zu senken. Das würde "unglaublich helfen", schließlich könne keiner der Unternehmen etwas für die Situation, so Nitschke. Kollege Tim Schäfer hat vor allem die Hoffnung, dass die Preisspirale sich nicht fortsetzt. Er wolle gar nicht dran denken, dass sich der Dieselpreis noch in Richtung drei Euro bewegen könnte: "Das wäre natürlich absolut fatal."