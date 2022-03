Hohe Spritpreise belasten Reisebus-Unternehmen

per Mail teilen

Die aktuellen Rekordpreise für Benzin und Diesel belasten auch die Reisebus-Unternehmen in Heilbronn-Franken. Wegen der Preissteigerung müssten Reisen eigentlich komplett neu kalkuliert werden, so Busunternehmer Thomas Nitschke aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Er habe derzeit aber nicht vor, die Mehrkosten auf die Kundschaft abzuwälzen. Bei den Busunternehmen Schäfer-Reisen und Gross-Reisen aus Heilbronn laufen derzeit Überlegungen zu nachträglichen Reisepreiserhöhungen. Noch zehre man aus Kraftstoff-Restbeständen, diese würden aber in den nächsten Monaten aufgebraucht sein. Derzeit hoffe man auf Unterstützung von der Politik - etwa eine Senkung der Diesel-Mehrwertsteuer auf sieben Prozent.