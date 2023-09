Nach tödlicher Messerattacke: Hohe Sicherheitsmaßnahmen in Weinsberg für Tatverdächtigen

Der mutmaßliche Täter von Wiesloch wird noch diese Woche in das Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) verlegt. Dort erwarten ihn hohe Sicherheitsmaßnahmen.

Der 33-Jährige, der in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Geschäft eine Frau erstochen haben soll, wird diese Woche im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg erwartet. Dort soll er in einem stark gesicherten Raum untergebracht werden. Auch die Außenansicht der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) gleicht einem Gefängnis: Der Zaun ist fünf Meter hoch und mit Stacheldraht gesichert. Vergitterte Fenster. Sicherheitsschleusen und viele gesicherte Türen.

Der Tatverdächtige ist nach einer Nacht bei der Polizei derzeit wieder im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch untergebracht. Um das dortige Personal zu entlasten, soll er in das Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg verlegt werden. Nach neuesten Erkenntnissen ist die getötete 30-jährige Frau wohl ein Zufallsopfer. Der Tatverdächtige somalischer Herkunft hat das Messer nach Ermittlungen der Polizei vor der Tat aus der Auslage eines Kaufhauses gestohlen.

Weinsberger geteilter Meinung

Das Zentrum für Psychiatrie liegt nicht weit von Weinsberg entfernt. Patienten aus dem Maßregelvollzug sind immer wieder in der Stadt zu sehen, berichten Anwohner. Auch Ausbrüche haben die Weinsberger immer wieder mal erlebt. Vor knapp zwei Jahren entkamen gleich vier Männer aus der geschlossenen Psychiatrie. Dass der Tatverdächtige aus Wiesloch nach Weinsberg verlegt wird, hat sich in der kleinen Stadt bereits herumgesprochen. Die Weinsberger nehmen die Nachricht recht unterschiedlich auf.

Auch im Team des Zentrums für Psychiatrie sei eine gewisse Unruhe spürbar, sagt Matthias Michel. Der Ärztliche Direktor ist sich aber sicher, dass es gelingt, den Tatverdächtigen zu sichern. Wie bei anderen neuen Patienten mit ähnlich schweren Delikten, werde der 33-Jährige zunächst sehr hoch gesichert und solange isoliert, bis sich die Ärzte sicher seien, dass keine unmittelbare Gefahr für die anderen Patienten oder das Personal bestehe, so Michel. Dazu gehörten auch eine hohe Personalpräsenz und Handschellen, falls der Patient seinen Aufenthaltsraum etwa für den Hofgang verlassen darf.

Unberechenbares Verhalten gezeigt

Mit der Tat habe der mutmaßliche Täter aus dem gelockerten Maßregelvollzug in Wiesloch ein unberechenbares, nicht vorhersehbares Verhalten gezeigt, sagt Michel. Daher lägen die Hürden sehr hoch und es werde viel Zeit in Anspruch nehmen, bis für den Patienten Lockerungen infrage kommen. Dafür brauche es lange Beobachtungsphasen und viele kleine Schritte, in denen sich der Tatverdächtige bewähren müsse.

Wichtige Zeit für Beurteilung

Wie lange der 33-Jährige in Weinsberg bleibt, ist noch unklar. In dieser Zeit steht er unter der Beobachtung der Weinsberger Ärzte und Experten aus dem Zentrum für Psychiatrie. So kurz nach der Tat seien diese Eindrücke besonders wichtig für die spätere Beurteilung des mutmaßlichen Täters vor Gericht, sagt der Ärztliche Direktor. Daher sei es Aufgabe der Klinik, sich so gut wie möglich Klarheit über die Motive und den psychiatrischen Zustand des Tatverdächtigen zu verschaffen.