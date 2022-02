Hohe Corona-Inzidenzen in Heilbronn-Franken führen vermehrt zu Personalmangel

Mit steigenden Inzidenzen melden auch immer mehr Betriebe in der Region Personalengpässe. Auch die Bettenbelegung in Krankenhäusern steigt wieder an.

Mit einer Inzidenz von knapp 2.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erreicht der Kreis Heilbronn einen neuen Höchstwert. Auch der Kreis Schwäbisch Hall und der Main-Tauber-Kreis verzeichnen hohe Infektionszahlen. Die steigenden Inzidenzen machen sich mittlerweile auch in den Betrieben der Region Heilbronn-Franken bemerkbar. IHK-Heilbronn-Franken meldet Engpässe Jeder vierte Betrieb stuft seine Personalausfälle wegen Corona als „erheblich“ ein, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken Christof Geiger dem SWR. Die Betriebe rechnen mit einer sich verschärfenden Entwicklung in den nächsten Tagen. Besonders Unternehmen aus der Gesundheitsversorgung sowie dem Transport- und Logistiksektor melden Engpässe. Knapp 100 Beschäftige in Quarantäne bei EBM-Papst Auch der Elektromotorenhersteller EBM-Papst in Mulfingen (Hohenlohekreis) kämpft mit vermehrten Ausfällen. Um die 100 Beschäftigte befinden sich laut Pressesprecher Hauke Hannig derzeit in Quarantäne. Um die Produktion weiterhin aufrecht zu erhalten, wird stellenweise Personal in die betroffenen Stellen verliehen. Eigenes PCR-Testgerät Als weitere Vorsichtsmaßnahme hat sich das Unternehmen sein eigenes PCR-Testgerät angeschafft. Bei positiven Befunden durch betriebliche Schnelltests kann so das eigene Ärzteteam eine mögliche Infektion direkt verifizieren. Dadurch sollen die Geschwindigkeit sowie die Sicherheit erhöht werden. PCR-Testgerät bei EBM-Papst EBM-Papst Auch Krankenhäuser melden erhöhte Auslastung Neben den Quarantänefällen in Betrieben steigt auch die Zahl der Bettenbelegung durch Coronapatienten in den SLK-Kliniken wieder an. "Wir spüren deutlich, dass das Thema wieder an Dynamik gewinnt." Während vergangene Woche noch 35 Corona-Patienten auf der Corona-Normalstation und vier auf der Corona-Intensivstation lagen, waren es bis Montag wieder mehr. So kletterte die Zahl im Normalbereich auf 52, im Intensivbereich auf sechs, so Pressesprecher der SLK-Kliniken Mathias Burkhardt. Geringere Auslastung als im vergangen November Bei einem bundesweiten Rekordwert von über 200.000 Neuinfektionen würde sich die Zahl der coronabedingten Krankenhauseinlieferungen allerdings auf einem niedrigeren Niveau bewegen als noch im November 2021.