Die Stadt Heilbronn hat wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung bisher Bußgelder in Höhe von mehr als 240.000 Euro verhängt. Insgesamt gab es rund 800 Anzeigen, 200 mehr als Ende April.

In den meisten Fällen wurde gegen das Kontaktverbot verstoßen, so eine Sprecherin. In 25 Fällen haben die Betroffenen Einspruch eingelegt, wollen sich gegen die Geldbuße wehren.

Anklage gegen Jugendliche

Während es sich dabei um Ordnungswidrigkeiten handelt, hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn in drei Strafverfahren Anklage gegen Jugendliche erhoben, die offenbar mehrfach gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben sollen. Das Gesetz sieht dafür Geld- oder Gefängnisstrafe vor.