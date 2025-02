Hohe Bauzinsen: Sparmaßnahmen beim Wollhaus in Heilbronn

per Mail teilen

Das Konzept für die Sanierung des Heilbronner Wollhauses muss angepasst werden. Das hat die zuständige Immobilienfirma angekündigt. Grund seien die gestiegenen Bauzinsen.

Die hohen Bauzinsen könnten zum Problem werden: Denn die Immobilienfirma Neufeld hat angekündigt, das Konzept für die Sanierung des Heilbronner Wollhauses anzupassen. Demnach muss sich möglicherweise Investor Arthur Neufeld von so manchen Ideen trennen.

Was bleibt vom Konzept für das Heilbronner Wollhaus?

Von welchen, das verriet Neufeld zunächst einmal nicht. Geplant waren nicht nur Wohnungen und Büros, sondern auch eine Markthalle sowie Grünflächen und ein Hotel. Das bisher eher unansehnliche Areal im Heilbronner Stadtzentrum sollte rundum erneuert werden.

Das neue Konzept für das Wollhaus in Heilbronn: Was bleibt davon übrig? Neufeld Immobilien GmbH

Was von den Plänen übrig bleibt, ist ungewiss. Alles werde wohl nicht umgesetzt werden können, wie er selbst ankündigte. "Anpassungen" müssten vorgenommen werden, heißt es. Am Wohnraum und der geplanten Markthalle will Neufeld allerdings festhalten. Das bestätigte er dem SWR.

Im Sommer soll dem Heilbronner Gemeinderat das neue Konzept vorgelegt werden. Die Stadt hofft darauf, dass das 100 Millionen Euro Projekt auch zur Belebungen der Innenstadt beiträgt.