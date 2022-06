Hofläden klagen über Selbstbedienungsmanieren ihrer Kunden

Hofladenbesitzer der Region klagen zunehmend, dass Kunden ihre Ware nicht bezahlen würden. Immer häufiger kommt es zu Anzeigen bei der Polizei. Zuletzt wurde ein Hofladen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) Opfer dreier Betrüger aus dem Kreis Heilbronn. Der Besitzer des Sinsheimer Hofladens beobachtete am Wochenende über eine installierte Kamera eine ältere Frau dabei, wie sie Produkte nahm, aber kein Geld in die dafür bereitgestellte Kasse einzahlte. Als der Besitzer der Frau zum Auto folgte, wo bereits zwei Männer auf sie warteten, erkannte er einen der beiden Mitfahrer aus dem Kreis Heilbronn wieder - von ähnlichen Fällen in der Vergangenheit. Gegen das Trio wird jetzt wegen des Verdachts auf Diebstahl und Betrug ermittelt. Nach Polizeiangaben entgehen Hofladenbesitzern und Selbstvermarktern durch diese Art der Diebstähle jedes Jahr stattliche Summen.