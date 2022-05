Kunden bleiben Hofläden und Direktvermarktern treu

Für die Bauern in Baden-Württemberg wird die Produktion von Lebensmitteln teuer. Nicht immer gelingt es, diese Kosten einfach an die Kunden weiterzureichen. Kleinere Direktvermarkter, also beispielsweise Betriebe mit Hofladen, haben es da offenbar leichter.

Von der Autobahn A6 ist es ein ganzes Stück Landstraße, entlang von Feldern, Wiesen, Äckern und Wäldern bis man nach Neuenstein-Neufels (Hohenlohekreis) zum Hof der Familie Metz gelangt. Drei Generationen leben auf dem Anwesen. Unter anderem kümmern sich Tobias und seine Frau Marlene um die 75 Kühe, den Hofladen und die Felder.

"Ja, es ist ganz schon teuer geworden. Wir merken das beim Einkauf für unseren Hofladen, bei der Energie, dem Dünger und der Verpackung für unser Mehl und die Kartoffeln."

Ein Teil der Milch wird an eine Molkerei in Heilbronn geliefert, die daraus unter anderem Desserts macht. Weitere Milch wird in Eimern an Pflegeheime oder Kantinen ausgefahren. Der Rest wird in Milchshakeautomaten oder im Hofladen verkauft. Die gestiegenen Produktions- und Betriebskosten sind für den Familienbetrieb noch kein Problem. Sie können diese an die Kunden weiterreichen.

Rund 75 Kühe leben auf dem Hof SWR

Die Kundschaft ist von Alter und Einkommen her bunt gemischt, sagt Landwirt Tobias Metz. Was viele Kunden verbindet, ist der persönliche Bezug zur Familie Metz oder die Wertschätzung ihrer Arbeit, so Helmut Bleher vom Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems. So ließen sich die gestiegenen Kosten eher vermitteln und gemeinsam tragen.

"Was man hier deutlich sieht ist, dass die Menschen in der Region dankbar dafür sind, dass sie ein Angebot haben, bei dem sie nachvollziehen können, woher die Produkte stammen, auch die Zubereitung."

Bleher: "Auch im Supermarkt werden die Preise steigen"

Allerdings hat auch das Grenzen: Bei Luxusartikeln, wie Aronia-Saft, sind die Kunden auch im Hofladen der Familie Metz zurückhaltender geworden. Der Vorteil der Kundenbindung des kleinen Hofes heißt aber nicht, dass nur hier die Preise steigen. Denn der Handel, der bislang bei den großen Betrieben die Preise gedrückt hat, kann dies nicht mehr so ohne weiteres, erklärt Bleher.

"Wenn das Angebot groß ist, sieht der Handel keine Notwendigkeit mehr zu zahlen. Das aber ändert sich ja gerade, bzw. hat sich geändert. Die Ware ist knapper, wir sehen das zum Beispiel beim Preis für Rapsöl, der sich verdreifacht hat. Von daher wird auch der Handel die Preise anpassen und wir werden sehen, wie das weitergeht."

Mehr Wertschätzung für Landwirte

Wie genau der Betrieb der Familie Metz funktioniert, hat sich diese Woche auch die Staatssekretärin des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz (CDU), angeschaut. Sie sieht eine gestiegene Wertschätzung für die Landwirte insgesamt.