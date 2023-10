Drei sogenannte Hoffnungshäuser werden am Samstag in Öhringen eröffnet. Geflüchtete und Einheimische leben dort unter einem Dach.

In Öhringen (Hohenlohekreis) eröffnen am Samstag offiziell drei "Hoffnungshäuser". Ein integratives Wohnbauprojekt: Dort leben Geflüchtete und Einheimische im selben Haus, aber nicht in der selben Wohnung. Ziel ist eine sehr verbundene Nachbarschaft unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern, um sich gegenseitig zu helfen.

Günstiger Wohnraum und Integration

Bereits seit August leben in den Öhringer Hoffnungshäusern die ersten Geflüchteten und Einheimischen zusammen. In den drei Häusern gibt es 19 Wohnungen mit Platz für rund 60 Menschen. Die Häuser sind so konzipiert, dass alle Bewohner, jede Familie eine eigene Wohnung bezieht, in mehreren Gemeinschaftsbereichen jedoch Treffpunkte entstehen.

Die Hoffnungsträger Stiftung mit Sitz in Leonberg baut und bezahlt die Häuser. Für Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos) ist das ein Glücksfall, wie er dem SWR sagte. So gibt es bezahlbaren Wohnraum. Er ist schon in Gesprächen für weitere Hoffnungshäuser. Drei Standorte werden diskutiert - 2025 sollen die Bauarbeiten starten.