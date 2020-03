per Mail teilen

Der Geburtstag des des Lauffener Dichters Friedrich Hölderlin (Kreis Heilbronn) jährt sich am 20. März zum 250. Mal.

Hölderlinhaus in Lauffen wird später eröffnet

Mehr als 600 Veranstaltungen bündeln sich bundesweit in diesem Jubiläumsjahr - eine davon sollte die Eröffnung des neuen Hölderlinhauses im Geburtsort des Dichters in Lauffen am Neckar sein. Darauf wurde fleißig hingearbeitet.

Die Corona-Pandemie macht der Sache allerdings einen Strich durch die Rechnung: Voraussichtlich werden das historische Haus der Familie Hölderlin und der neue Anbau mit barrierefreiem Zugang Anfang Juni eröffnet.