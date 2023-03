Derzeit melden sich überdurchschnittlich viele Kinder beim Hockeyclub der TSG Heilbronn an. Das liegt laut Verein auch an der Begeisterung nach dem Gewinn des WM-Titels in Indien.

Es ist schon einige Tage her, dass die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer im Januar in Indien den Titel bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Die Euphoriewelle hält aber an und ist längst auch auf den Hockeyclub der TSG Heilbronn übergeschwappt. Die erste Vorsitzende Daniela Bamberg freut sich, dass sich seither besonders viele Kinder zum Hockey anmelden. Laut Bamberg hat bei einigen sicher der WM-Titel den letzten Kick dazu gegeben.

Weil sie immer wieder in Heilbronn vorbeischauen und beispielsweise Training anbieten, gibt es laut Daniela Bamberg auch engen Kontakt zu einigen der aktuellen Weltmeistern. Eine Umfrage beim Training der Mädchen U12 zeigt auch, dass viele der Nationalmannschaft nacheifern wollen und seit dem Titelgewinn noch mehr Spaß am Hockey haben.

Jugend-Hockey-Trainer Michael Kindel sagte dem SWR, dass er die nochmal gewachsene Lust am Hockeyspielen ständig spürt. Die Jugendarbeit laufe im Hockeyclub aber seit Jahren ohnehin schon sehr gut. Aktuell sind rund 300 Kinder und Jugendliche in den Altersklassen U6 bis U18 beim Hockeyclub in Heilbronn angemeldet und die Zahl wächst.

Zahlreiche Events geplant

Um die Begeisterung auszunutzen und weiter Werbung für Hockey zu machen, hat der Hockeyclub in den kommenden Wochen zahlreiche Aktionen geplant. Allen voran ein Girls-Day am 22.4. Im Frühjahr werden dann auch wieder Schnuppertrainingseinheiten im Freien angeboten. Im Winter wird Hockey auch in Heilbronn in der Halle gespielt. "Wir wollen Hockey in Heilbronn noch bekannter machen und rühren die Werbetrommel.", so Daniela Bamberg.