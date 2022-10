Schüsse bei Autokorso nach Hochzeitsfeier

In Heilbronn soll es am Sonntagabend im Rahmen eines Hochzeitkorsos in der Stuttgarter Straße möglicherweise zu Schüssen gekommen sein. Zeugen hatten die Polizei informiert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Korso in Richtung Autobahnzubringer unterwegs gewesen. Aus einem weißen Fahrzeug seien dann Schüsse abgegeben worden, so die Zeugenaussagen. Später trafen die Ermittler eine Hochzeitsgesellschaft in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) an. Zehn weiße Autos auf dem Parkplatz hätten auf die Zeugenbeschreibung gepasst. Da der Polizei allerdings keine weiteren Hinweise zu dem mutmaßlichen Täterfahrzeug vorlagen, traf sie keine weiteren Maßnahmen.