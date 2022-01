Hochwassermeldestände teils überschritten

Durch den anhaltenden Regen sind die Pegel beinahe aller Flüsse im Land und in der Region stark gestiegen, so die Hochwasservorhersagezentrale mit Sitz in Karlsruhe. In einigen größeren Flüssen in Heilbronn-Franken werden die Hochwassermeldewerte erreicht oder sogar überschritten, wie an den Pegeln Gundelsheim am Neckar (Kreis Heilbronn) und Wertheim am Main (Main-Tauber-Kreis) sowie einzelne Pegel an Tauber, Jagst und Kocher. Weitere einzelne Überschreitungen der Hochwassermeldewerte und Kennwerte eines zweijährigen Hochwassers sind möglich, heißt es. Langfristig sollen die Pegel allerdings wieder fallen.