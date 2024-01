33 Millionen Euro für Hochwasserschutz in Heilbronn

In den kommenden sechs Jahren will Heilbronn verstärkt in den Hochwasserschutz investieren. Gefährdet sind unter anderem das Stadtzentrum am Neckar und das Industriegebiet.

Die Stadt Heilbronn plant, bis 2030 insgesamt 33 Millionen Euro in den Hochwasserschutz am Neckar zu investieren, um Überschwemmungen zu verhindern, die statistisch gesehen alle 200 Jahre auftreten. Besonders gefährdet sind das Stadtzentrum, die an den Neckar angrenzenden Stadtteile und das Industriegebiet am Neckar. Die Stadt erwartet einen Zuschuss vom Land in Höhe von circa 7,9 Millionen Euro. Geplant sind unter anderem ein höherer Wasserdeich bei Heilbronn-Böckingen, eine höhere Schutzmauer in Heilbronn-Neckargartach und im Industriegebiet am Neckar Spundwände über mehrere Kilometer. Hochwasserschutz bislang nicht ausreichend Die vorhandenen Schutzanlagen reichen den neuesten Untersuchungen nach nicht aus, um ein Hochwasser abzuwehren. Klimaprognosen gehen davon aus, dass extremere Witterungsverhältnisse zu häufigeren und stärkeren Regenfällen und damit zu Hochwasser führen werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt plane deshalb viele einzelne Maßnahmen, die zusammen verhindern sollen, dass Neckarkanal und alter Neckar im Stadtgebiet über die Ufer treten. In einer Kosten-Nutzen-Analyse habe die Stadt die Wirtschaftlichkeit des Konzepts überprüft. Hochwasser im Gewann im Januar 2004. Stadt Heilbronn Nutzen übersteige Kosten deutlich Laut Gutachten übersteigen die möglichen Hochwasserschäden die Investitionen um das dreieinhalb- bis sechsfache. Der dann erreichte Standard HQ200 (ein Hochwasserereignis, wie es statistisch einmal in 200 Jahren auftritt) wird unter anderem auch in Stuttgart oder Esslingen anvisiert. Das in der Vergangenheit bereits mehrfach betroffene Neckarsulm hat schon 2006 einen noch höheren Schutz umgesetzt.