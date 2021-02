per Mail teilen

Das erstmalig geplante Hochsprung-Meeting auf dem Heilbronner Marktplatz ist erneut verschoben worden. Eine Ausrichtung des Hochsprung-Meetings unter Corona-Bedingungen mit Hygienekonzept und geringer Zuschaueranzahl kommt nicht in Frage, so die Organisatoren. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Premiere des Hochsprung-Meetings auf dem Heilbronner Marktplatz nicht stattfinden. Grund war der volle Terminkalender der nationalen und internationalen Hochsprung-Wettbewerbe. Das Hochsprung-Meeting fand zuvor jahrzehntelang in Eberstadt (Kreis Heilbronn) statt.