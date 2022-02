Hochschule Heilbronn plant Sommersemester mit Präsenzlehre

Die Hochschule Heilbronn plant für das am 14. März beginnende Sommersemester wieder mit der vollständigen Lehre in Präsenz von Studierenden und Lehrenden. Es herrsche ein weitgehender Konsens, dass die Studentinnen und Studenten zum Sommersemester wieder komplett an die Hochschule zurückkommen sollen, heißt es in einer Mitteilung. In den vergangenen vier Semestern wurden die Lehrveranstaltungen online oder maximal als Hybrid aus Präsenz und online durchgeführt. Ein ständig angepasstes Hygienekonzept soll zum Sommersemester dafür sorgen, dass das nun Vergangenheit ist. Stand jetzt soll die Präsenzlehre unter 3G-Bedingungen und FFP2-Maskenpflicht durchgeführt werden, dadurch fällt der Mindestabstand von einem Meter fünfzig in Hörsälen und Kursräumen weg.