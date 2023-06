Krieg in der Ukraine: Hochschule Heilbronn hilft beim Studium

per Mail teilen

Die Hochschule Heilbronn unterstützt vier Hochschulen in der Ukraine mit Online-Angeboten und Trainings. Ziel ist es, den Studierenden ein möglichst gutes Studium zu ermöglichen.

Die Hochschule Heilbronn unterstützt mit dem Projekt "Ukraine Digital" vier ukrainische Hochschulen, in Charkiw und Kiew. Ziel ist es, das digitale Lehrangebot zu verbessern, damit Studierende in der Ukraine trotz des Krieges eine bestmögliche Ausbildung für einen Studienabschluss bekommen.

Der Krieg prägt Studienzeit massiv

Immer wieder unterbrechen Angriffe das Studium. Aufgrund des engen Kontakts in die Ukraine erfährt Yuliia Reiter, Projektkoordinatorin an der Hochschule Heilbronn, immer wieder wie die Situation vor Ort ist.

Im vergangenen Herbst sei es besonders schlimm gewesen, damals habe es sehr viele Stromausfälle gegeben, als sie ein Online-Training angeboten haben, erzählt Reiter.

„Da hat man bemerkt, dass viele Leute die Kamera ausgeschaltet haben oder in den Chat geschrieben haben, wir müssen das Meeting verlassen, weil gerade die Raketen fliegen.“

Um unter diesen Umständen die Hochschullehre möglichst sinnvoll über digitale Wege zu gestalten und produktiv zu unterrichten, sind acht ukrainische Dozentinnen aus Charkiw und Kiew nach Heilbronn gekommen. Dort tauschen sie sich über digitale Lehr- und Lernmethoden und Erfahrungen aus und sie haben die Möglichkeit die digitale Infrastruktur für Video- und Audio-Aufzeichnungen auf dem Heilbronner Bildungscampus zu nutzen. Diese Inhalte sollen dann auch in der Ukraine den Unterricht unterstützen.

Ganze Generation verliert viel Zeit

Viele ukrainische Studierende studieren seit Studienbeginn nur am Smartphone, berichtet Anna Leliseienko, eine der Dozentinnen aus Charkiw beim Besuch in Heilbronn. Das beeinträchtige auch die Leistung und das Studium, wenn kaum Austausch unter den Studierenden stattfinde. Viele würden sich zurückziehen. Dafür sei auch ein Impuls aus Heilbronn hilfreich, mehr aktive Diskussionen zu fördern, um beispielsweise die Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Sie versuche vieles, um die Studierenden zu unterstützen, die Hauptsache sei, sie würden nicht zu viel Zeit verlieren.

Dozentin Anna Leliseienko nimmt hier einen Podcast auf, der für Studierende in der Ukraine als Lehrstoff dient. SWR Thorsten Weik

Heilbronner legen ganzes Maßnahmenpaket für die Ukraine vor

Mit insgesamt neun Maßnahmen unterstützt das Team an der Hochschule Heilbronn, unter anderem mit Sprachkursen, der Trainingswoche in Heilbronn oder Online-Stipendien. Das Projekt wird im Rahmen des DAAD Programms "Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern" aus Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.