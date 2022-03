Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Trotz Corona-Einschränkungen gibt es in der Region Heilbronn-Franken am Wochenende Veranstaltungen und Touren. Einige davon möchten wir Ihnen gerne vorstellen.

Es wird wieder Theater gespielt – zum Beispiel in Schwäbisch Hall. Dort laufen die Freilichtspiele und am Freitag steht auf der Großen Treppe wieder "Nathan der Weise" auf dem Programm – in der Hauptrolle Schauspieler Walter Sittler. Und am Sonntag ist auf der Parkbühne am neuen Globe Wiederaufnahme-Premiere von "Eine Sommernacht". Auch die Freilichtspiele Neuenstadt laufen: Dort wird am Freitag, Samstag und Sonntag die Komödie "Boeing Boeing" aufgeführt.

Für alle, die eher etwas Musikalisches suchen, zum Beispiel Jazzschlager: Am Samstag kommt Götz Alsmann in die Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Auf Burg Stettenfels bei Untergruppenbach beginnt am Freitag die Reihe Kultur im Graben. Zum Auftakt sind "Die schrillen Fehlaperlen" zu Gast.

Im Zuge der Veranstaltungsreihe Heilbronn ist Kult startet am Wochenende der Theater Sommer - veranstaltet vom jungen Theaterduo Tacheles und Tarantismus. Außerdem startet am Samstag das Open Screenings Filmfestival auf der Inselspitze, bei dem Kurzfilme gezeigt werden. Am Sonntag gibt es auf der Inselspitze noch ein Familienprogramm.

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Und wenn Sie auch einen Tipp fürs Wochenende haben, dann schicken Sie ihn an das SWR Studio Heilbronn, per Mail an heilbronn@swr.de.