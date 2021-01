per Mail teilen

Sie haben für reichlich Schlagzeilen gesorgt: die 130 Braut- und Festkleider, die Ende Dezember in einer Second-Hand-Boutique in Obersulm (Kreis Heilbronn) beschlagnahmt wurden. Die Ladenbesitzerin hatte nach Geschäftsaufgabe die Kommissionsware nicht an die Besitzerinnen zurückgegeben, deswegen wurde das Ganze ein Fall für die Polizei. Inzwischen sind die meisten Kleider wieder bei ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen. Eine davon ist Patricia Centner aus Bad Rappenau (Kreis Heilbronn), die aus ihrem zurückerlangten Traum-Kleid etwas ganz Besonderes gemacht hat.