Im Sommer ist er ein beliebtes Badegewässer in der Region und darüber hinaus. Doch vor allem ist der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) eine sanierungsbedürftige Hochwasserschutzeinrichtung. Deshalb wird der See seit Dienstag komplett abgelassen - zum ersten Mal seit 25 Jahren. SWR Reporter Jens Nising war zum Start dabei.