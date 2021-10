Nach Brand in Stadtgalerie: Schaden im Millionenbereich durch Sprinkleranlage

Die Heilbronner Stadtgalerie ist am Freitagnachmittag wegen eines Feuers in der Herrenabteilung bei der Modekette H&M komplett geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Durch die ausgelöste Sprinkleranlage wurde das Feuer gelöscht, die Brandursache ist unklar. Laut Polizei ist vermutlich ein Schaden in siebenstelliger Höhe entstanden, vor allem durch das Wasser der Sprinkleranlage. Centermanagerin Kitty Molnar sagte dem SWR Studio Heilbronn, es gehe hier um mehrere hundert Liter Wasser, welche innerhalb von wenigen Sekunden im betroffenen Laden und in den Zwischendecken verbreitet würden. Die Stadtgalerie wurde wieder für Besucher freigegeben. H&M und ein weiterer Laden bleiben vorerst geschlossen.