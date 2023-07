37 Grad in Neckarwestheim - doch für den Notarzt war es ruhig

Am Sonntagmittag ist das Thermometer in Neckarwestheim über die 37 Grad Marke gesprungen. Die meisten Menschen waren vorsichtig: Aus Notarztsicht war das Wochenende sehr ruhig.

37,2 Grad wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntagnachmittag in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gemessen. Und auch das sei nur ein vorläufiger Spitzenwert, denn erfahrungsgemäß erreichten die Temperaturen erst am späteren Nachmittag ihren Höchstwert. Doch allen Befürchtungen zum Trotz: Aus medizinischer Sicht blieb das Wochenende erstaunlich ruhig.

Selten so ruhig für den Notarzt

Er habe schon sehr lange keine so ruhige Notarztschicht mehr gehabt, sagt Jürgen Weigand, Chefarzt der Notaufnahme des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Normalerweise habe er samstags in einer 12-Stunden-Schicht sechs bis sieben Einsätze. Dieses Wochenende waren es gerade mal drei. Nur einer habe zumindest entfernt mit dem Wetter zu tun gehabt - da sei es aber um einen Grillunfall mit einer Verbrennung gegangen.

Generell habe es den Anschein gehabt, dass viele Menschen sehr vorsichtig bei ihren Aktivitäten gewesen seien. Auch in der Notaufnahme selbst habe es nur einen einzigen Fall wegen eines Hitzschlags gegeben.

Statt an den See lieber aufs Volksfest?

Selbst zum Baden war es so manchem wohl zu warm, so waren zum Beispiel das gesamte Wochenende über noch Tickets für den Breitenauer See zu haben. Hier würde sonst das neue Ticketsystem seit dieser Saison rechtzeitig warnen, den See nicht mehr anzufahren.

Zumindest die Feierlaune ließen sich viele Besucherinnen und Besucher des Heilbronner Volksfests nicht nehmen. Doch auch hier waren viele wohl vorsichtig - zur Freude des Roten Kreuzes und der Polizei, die zumindest bis Sonntagmittag keine nennenswerten Notfälle wegen Hitze zu vermelden hatten.