Die Wasseruhr dreht sich schwindelig, die Regentonne ist längst leer. Immer mehr Menschen setzen im eigenen Garten daher auf Pflanzen, die seltener gegossen werden müssen.

Eine Hitzewelle jagt derzeit die nächste, lange Trockenperioden treiben Heimgärtnern die Schweißperlen auf die Stirn. Umrüsten auf hitzeresistente Pflanzen lautet der Tipp aus den Gartencentern der Region Heilbronn-Franken.

"Es gibt durchaus Gewächse für den Garten oder Balkon, die mit Hitze und Trockenheit prima klarkommen", sagt Astrid Adam vom Gartencenter in Lauffen (Kreis Heilbronn). Da wären zum Beispiel Rosen, Oleander, Palmen, Kakteen oder Kräuter wie Salbei. Auch Flieder, Eukalyptus oder Olivenbäume müssten seltener gegossen werden, so Adam. Kakteen ließen sich beispielsweise gut mit Agaven, Sukkulenten und Fetthennen kombinieren.

Verkaufsschlager sind Lavendel und Rosen

Die Nachfrage nach hitzeresistenten Pflanzen steigt, bestätigt Adam. Gießen sei teuer und die Leute wollten ja auch bei Trockenheit guten Gewissens in den Urlaub fahren, meint die Staudenexpertin. Verkaufsschlager beim Gartencenter in Lauffen ist der Lavendel, das sei schon einige Jahre so. Rosen gingen ohnehin das ganze Jahr gut. "Geheimtipp" sei der Mönchspfeffer. Der sehe mit seinen blauen Blüten schick aus und ziehe auch Bienen magisch an, so Adam.

Insekten lieben den prächtig blühenden Mönchspfeffer SWR

Was gibt es beim Pflanzen zu beachten?

Viel zu beachten gibt es beim Einpflanzen nicht. Astrid Adam empfiehlt auf jeden Fall eine Pflanzerde unterzumischen, ein lockeres Substrat, da die Böden hierzulande sehr schwer seien. So können die Pflanzen leichter anwurzeln und vertrocknen nicht so schnell. Bei der momentanen Hitze sollten die Pflanzen erstmal im Topf wachsen. Sobald es etwas abkühle, könnten sie dann in den Boden, so die Expertin. Rosen sollten nicht zu lang im Topf wachsen, da sie Pfahlwurzeln bilden. Daher unbedingt auch auf einen tiefen Topf achten, rät Adam.

Was fault, fault!

Sind die Pflanzen nach dem Urlaub vielleicht schon angeschlagen, kann nachgießen noch was retten. Wassermangel sei ohnehin leichter auszugleichen als zu viel Wasser, meint Adam. Denn was fault, fault und könne sich nicht mehr regenerieren. Beim Wasserbedarf komme es natürlich auch auf den Standort an. Sind die Pflanzen bereits seit einigen Jahren eingewachsen, brauchen sie seltener Wasser als beispielsweise im Topf.