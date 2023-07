per Mail teilen

Unter der Woche ist es noch überschaubar am Breitenauer See. Mit dem anstehenden Hitzewochenende glaubt der Betreiber aber wieder an starke Besucherzahlen.

Für Samstag sind wieder über 35 Grad angekündigt. Zieht es die Leute da noch an den Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) oder ist es dann selbst für’s Baden zu heiß? Der Betreiber sagt klar: "Die Leute wollen die Abkühlung!"

Zu viel Hitze? Gibt es nicht am Breitenauer See

Tobias Kniel, der Geschäftsführer beim Naherholungszweckverband Breitenauer See, und damit Betreiber ebenda, blickt zuversichtlich auf den noch anstehenden Sommer und die Sommerferien. "Zu viel Hitze, das gab es am Breitenauer See noch nicht", sagt er. Natürlich müsse man dann vermehrt den Rasen und die Bäume wässern, mit Seewasser natürlich. Doch auf die Besucher oder die Besucherzahlen, so glaubt Kniel, habe die Hitze keinen negativen Einfluss.

Auch bisher seien die Besucherzahlen jahrestypisch. Unter der Woche noch etwas weniger los, denn es sind noch keine Sommerferien. Dafür dann am Wochenende gefüllt. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie noch im letzten Jahr, was Kniel auf das neue Ticketsystem zurückführt.

Neues Buchungs- und Ticketsystem läuft gut an

Zwar gebe es den ein oder anderen, der das neue Buchungs-System für Parkplätze und den Einlass boykottiere, so Kniel, dennoch sieht er das Projekt als Erfolg. Inzwischen hätten neun von zehn Besucherinnen und Besuchern das Ticket schon zuhause gelöst und den restlichen zehn Prozent helfen die Sicherheitsmitarbeiter am Einlass.

Außerdem bemerkt Kniel eine Entspannung beziehungsweise eine Entzerrung, was den Besucherandrang angeht. Viele buchten beispielsweise morgens ein Ticket, kämen dann aber entspannt am Nachmittag. Damit entfalle der große Andrang am Morgen, den man aus den vergangenen Jahren kennt. Auch die Vorgabe die Straße freizuhalten, aufgrund der das neue Buchungs-System eingeführt wurde, habe man erreichen können.

Zerkarien kein großer Dämpfer bei den Besucherzahlen

Etwas gespürt habe man die Meldung des Landratsamtes von sogenannten Zerkarien im Breitenauer See. Jedoch seien Kniel keine Probleme der Gäste bekannt, einige seien da einfach zurückhaltend gewesen. Das bestätigen auch die Besucherinnen und Besucher. Seit das Landratsamt aber offiziell Entwarnung signalisiert hat, seien auch die Zerkarien kein Thema mehr am Breitenauer See.