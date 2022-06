BGH-Urteil zu "Judensau" mit Spannung in Bad Wimpfen erwartet

Der BGH entscheidet am Dienstag, ob eine antijüdische Skulptur von der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden muss. Eine ähnliche Darstellung gibt es auch in Bad Wimpfen.

Der flüchtige Betrachter wird sie kaum entdecken, die Schmähplastik, die in über sieben Metern Höhe an der hinteren Außenfassade der gotischen Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) angebracht ist: ein Wasserspeier in Form einer Sau, an deren Zitzen ein Jude liegt. Weil im jüdischen Glauben Schweine als unrein eingestuft werden, gilt die Skulptur als antijüdisch - ebenso wie das Relief an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche (Sachsen-Anhalt).

Die Schmähskulptur an der Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist rund 750 Jahre alt SWR

Kläger empfindet jahrhundertealte Schmähplastik als Beleidigung

Der jüdische Kläger Michael Düllmann kämpft seit 2018 gerichtlich für die Entfernung des Wittenberger Sandsteinreliefs aus dem 13. Jahrhundert, weil er es als Beleidigung empfindet. Der Streit hat grundsätzliche Bedeutung. In Europa gibt es geschätzte 50 weitere ähnliche Darstellungen an Kirchen. 2020 hatte das Oberlandesgericht Naumburg die Klage abgewiesen.

Die Wittenberger "Judensau" dpa Bildfunk Picture Alliance

In Bad Wimpfen gab es bisher keinerlei Beanstandungen an der sogenannten "Judensau", so der Historiker Bernd Wetzka. Auch Nachfahren jüdischer Bürger der Stadt hätten bisher nicht den Wunsch geäußert, die Schmähplastik zu entfernen.

Vorbildlicher Umgang in Bad Wimpfen

In den 80er-Jahren wurde der Wasserspeier der Bad Wimpfener Ritterstiftskirche erneuert - das Original liegt seit über 20 Jahren im Reichsstädtischen Museum. In einem Raum, der speziell den jüdischen Mitbürgern in Wimpfen gewidmet ist.

Der Wimpfener Historiker Bernd Wetzka hat sich ausführlich mit der Geschichte der "Judensau" befasst SWR

In Kritik geriet die Skulptur erst durch den Aktionskünstler Wolfram Kastner, der vor einigen Jahren auf die sogenannte "Judensau" an der Ritterstiftskirche aufmerksam machte. Das zuständige Erzbistum Mainz hat daraufhin eine Erklär-Tafel an der Fassade angebracht.

Erklärtafel zur "Judensau" an der Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen SWR

"Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland findet diese Tafel und den Text als gelungene Darstellung. Er hat sich eher gegen die Entfernung von solchen Denkmälern ausgesprochen."

Ähnlich sieht man das beim Verein "Jüdisches Leben Kraichgau" mit Sitz in Eppingen (Kreis Heilbronn). In einer schriftlichen Stellungnahme, die dem SWR vorliegt heißt es:

"Auf jeden Fall ist es wichtig, diese Diskussion zu führen und ein deutliches Zeichen der Abgrenzung von jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu setzen. Ob man das tut, indem man das Ding abbaut und in ein Museum stellt oder vor Ort in einen historischen oder kunsthistorischen Zusammenhang stellt, muss die Kirche und die Gemeinde vor Ort entscheiden. Hauptsache, es wird klar, dass niemand dort heute mehr so denkt oder denken soll."

In Bad Wimpfen bemüht man sich seit langem, das Thema Judenfeindlichkeit aufzuarbeiten - unter anderem mit verlegten Stolpersteinen und Gedenktafeln. Das BGH-Urteil wird hier mit Interesse erwartet doch wenn es nach dem Willen der Stadt geht, wird das historische Überbleibsel als Zeichen der Gedenkkultur auch weiterhin an der Ritterstiftskirche hängen bleiben.

BGH-Richter: "in Stein gemeißelter Antisemitismus"

Der Vorsitzende Richter des VI. Zivilsenats am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, Stephan Seiters, nannte die Darstellung bei der Verhandlung Ende Mai "in Stein gemeißelten Antisemitismus". Klar sei, dass Düllmann unmittelbar in seinen Rechten betroffen sei, weil nach der Schoah alle in Deutschland lebenden Juden besonderen Schutz genössen. Zu entscheiden sei, ob die Darstellung durch den seit 1988 unter dem Fassadenrelief gestalteten Gedenkort mit Informationstexten "zu einem Mahnmal umgewandelt wurde". Zu klären sei ebenfalls, ob sich die Kirchengemeinde ausreichend von der antisemitischen Aussage distanziert habe.

Michael Düllmann kämpft seit 2018 für die Entfernung der Schmähskulptur dpa Bildfunk Picture Alliance

Düllmann sagte, die Kirchen müssten sich der Mitverantwortung für die Judenverfolgung stellen und die Skulptur entfernen, andernfalls "wirkt der kirchliche Antijudaismus weiter". Im Falle einer Niederlage vor dem BGH will er sich ans Bundesverfassungsgericht oder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wenden.