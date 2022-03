Die Logistik hinter den Sachspenden aus Heilbronn-Franken für die Ukraine

Zahlreiche Spendenaktionen für die Ukraine gibt es in Heilbronn-Franken. Dafür sind aktuell gute Verbindungen in die Ukraine nötig.

"Ohne eine Verbindung in die Ukraine sind Lieferungen von Sachspenden aktuell quasi unmöglich."

Nur mit guten Verbindungen ins Kriegsgebiet sind aktuell Sachspenden möglich. So sammelt beispielsweise eine Neckarsulmer Familie (Kreis Heilbronn) mit ukrainischen Wurzeln. Da sie in engem Kontakt zu Menschen und Verwandten vor Ort stehen, möchten sie anonym bleiben.

Ukrainer hat Kontakt zu Bürgermeister in der Heimat

Ihor kam 2014 nach Deutschland. Seine Mutter, Schwester, Nichten sind noch in der Ukraine, sein Bruder sei im Krieg gefallen, erzählt er unter Tränen. Zusammen mit seiner Frau Irina organisiert er private Transporte in die Ukraine.

Er selbst kennt den Bürgermeister seiner Heimatstadt Czernowitz. So kam die Aktion ins Rollen. "Wir haben gefragt: Was brauchen die Menschen? Und der Bürgermeister hat uns Listen geschickt", so Irina im Interview. Viele Telefonate folgten, ein befreundeter Ukrainer erklärte sich bereit, die Spenden mit seinem Sprinter in Neckarsulm abzuholen und diese nach Czernowitz zu bringen.

"Er hat einen moldavischen Pass und kommt somit auch über die Grenze. Der Bürgermeister verteilt die Sachen dann an Bedürftige."

Sie hätten großes Glück solch enge Verbindungen und gute Freunde zu haben. "Wir konnten nicht dasitzen und nichts tun", so Irina. "Ohne die Verbindungen könnten wir gar nichts tun."

In Irinas Nagelstudio sammeln die beiden alles von Lebensmitteln über Medikamente und Bandagen bis hin zu Baby-Bedarf. SWR

Den Aufruf haben die Kinder der beiden im Internet geteilt. Groß sei die Hilfsbereitschaft der Deutschen, berichten Irina und Ihor. "Vielen, vielen Dank", sagt Ihor, der nur wenig Deutsch spricht und in der aktuellen Situation um Worte ringt. "Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich, egal ob Ukrainer, Deutscher oder was auch immer. Alle helfen, das ist großartig", ergänzt seine Frau.



Lkw dürfen Land nur verlassen, wenn sie Hilfsgüter bringen

Von den Schwierigkeiten,Waren in die Ukraine zu liefern, berichtet auch der Palettenhändler Mipa GmbH aus Heilbronn. Das Unternehmen bezieht seine Europaletten von der Firma Domofloor aus Karlsruhe. Die wiederum produzieren ihre Paletten teilweise in der Ukraine. So kam auch hier eine Spendenaktion zustande.

"Die Lkw kommen mit Europaletten aus der Ukraine hier an und fahren mit Hilfsgütern zurück."

Justyna Ilzhöfer erklärt, die Lkw-Fahrer haben eine Abmachung mit der ukrainischen Regierung, die auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie "Selbstverteidigung des Volkes". Darin ist festgeschrieben, dass Lkw, beispielsweise mit Europaletten für die Firma Mipa, das Land nur verlassen dürfen, wenn sie mit Hilfsgütern zurückkommen. Aber auch nur diese Lkw kommen überhaupt über die Grenze.

Ukrainische Gemeinde nutzt alte Verbindungen

Die ukrainische Gemeinde Heilbronn wiederum hat schon lange Kontakte in die Ukraine. Schon in der Vergangenheit organisierte sie über ihre Dachorganisation in Heidelberg Lieferungen in die Ukraine, um Kindergärten aufzubauen. Diese Verbindungen, Kontakte und Fahrer nutzen sie nun, um die Menschen in der Ukraine mit Hilfsgütern zu unterstützen.

Nur offizielle Spendenaktionen oder Geldspenden

Die Städte in der Region, unter anderem Schwäbisch Hall, Heilbronn und Crailsheim, suchen derweil nach Wohnraum für Geflüchtete oder andere Unterstützung, wie zum Beispiel Übersetzungsdienste. Schwäbisch Hall hat dafür ein eigenes Kontakttelefon geschaltet.

Allerdings weisen sie auch darauf hin, dass eigenständige Spendenaktionen kaum Chancen hätten, in der Ukraine anzukommen. Und ohne genauen Plan, wie ihn beispielsweise Irina und Ihor haben, was gerade benötigt wird, sei das auch nicht sinnvoll.

Wer spenden möchte, solle entweder Geld spenden oder sich über bereits laufende Spendenaktionen informieren, so die Stadtverwaltung Heilbronn. Wie Sie in Heilbronn-Franken helfen können, das haben wir hier zusammengefasst.