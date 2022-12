Weikersheimer überwältigt von Spenden für Ukraine

per Mail teilen

Vor allem Notstromaggregate, Medikamente und Verbandsmaterial werden in der Ukraine gebraucht. Drei Familien aus Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) nutzen ihre Kontakte vor Ort, um zu helfen.

Am Samstagmorgen soll der Hilfstransport zum fünften Mal in die Ukraine fahren. Hans-Joachim Haas wird den Lkw fahren und hat den Transport zusammen mit zwei weiteren Familien organisiert, die Verwandtschaft in der Ukraine haben. Medikamente und Verbandsmaterial wurden gezielt gekauft, aber auch gespendet. Außerdem bringen die Helfer Notstromaggregate und haltbare Lebensmittel.

"Was für uns auch so schön und interessant ist, dass aus ganz Baden-Württemberg, aus ganz Süddeutschland hier Spenden bei uns eingehen."

Die Hilfsgüter seien insbesondere für Krankenhäuser und Waisenhäuser gedacht, also für Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Nach Grenzübertritt werde der Lkw militärisch begleitet, auch wenn der geheime Zielort nicht im akuten Kampfgebiet liege, erklärte Hans-Joachim Haas. Der nächste Transport ist für Februar geplant, Spenden seien willkommen.