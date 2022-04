Spenden von Schülern und Sportlern aus dem Main-Tauber-Kreis übergeben

Ein Hilfstransport aus dem Main-Tauber-Kreis mit Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine ist in Zabkowice Slaskie (Polen) angekommen. Die Helfer sprechen von bewegenden Schicksalen.

Alles begann mit einer Bitte aus Polen, erzählt Matthias Götzelmann vom Sportkreis Tauberbischofsheim. "Eine Kommune dort hat uns gefragt, ob wir nicht irgendwelche Hilfsgüter schicken können, weil sie 250 Familien aus dem Kriegsgebiet bekommen haben."

Die Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim und die Mitglieder des Sportkreises Tauberbischofsheim wurden angeschrieben und um Spenden gebeten. Die Hilfsbereitschaft ist größer als erwartet: Am Ende brauchen sie einen 7,5-Tonnen-Lkw, um alles zu verstauen. Zusammen mit Michael Geidel und dem Bad Mergentheimer Schulleiter Volker Stephan hat sich Götzelmann am Montag auf den Weg nach Polen gemacht.

Hilfstransport aus dem Main-Tauber-Kreis Matthias Götzelmann

Herzlicher Empfang vor Ort

Vor Ort sei die kleine Gruppe sehr herzlich empfangen worden, erzählt Götzelmann. "Wir sind dann auch direkt zu einem Flüchtlingsheim gefahren, haben ausgeladen - sogar der Bürgermeister war mit dabei." Das gespendete Geld, rund 3.000 Euro, wurde direkt von den Dreien an Geflüchtete verteilt.

Berührende Eindrücke für alle

"Die Hilfsbereitschaft der Menschen im polnischen Partnerlandkreis hat uns sehr beeindruckt", sagt Michael Geidel. Jeder helfe irgendwie mit, es würden Wohnungen bereitgestellt. Eine ältere Frau aus der Ukraine habe geweint, acht ihrer Familienmitglieder seien umgekommen oder vermisst. Das waren schon berührende Eindrücke für alle, schildert Geidel. Für die Kinder hätten sie in einer Schule kleine Spielecken eingerichtet, um sich spartanisch zu helfen. Das alles so zu sehen und hier etwas helfen zu können, sei schon schön gewesen, so Geidel.

Eine Frau aus der Ukraine, deren Familienmitglieder getötet wurden oder noch vermisst sind. Matthias Götzelmann

"Wenn wir vorher am Fernseher die Schicksale der Ukrainer gesehen haben, dann hat uns das zwar auch berührt, aber wenn man dann betroffene Menschen direkt trifft, sich in den Armen liegt, die Tränen fließen und man die einzelnen Schicksale hört, das ist noch einmal etwas ganz anderes", sagt Volker Stephan.

v.l.n.r. Matthias Götzelmann, der polnische Landrat Roman Fester, Volker Stephan. Matthias Götzelmann

Landrat Fester bittet den Main-Tauber-Kreis Geflüchtete aufzunehmen

Vor Ort habe dann Landrat Roman Fester gebeten, dass Geflüchtete auch in den Main-Tauber-Kreis kommen können. Dieser Bitte könne der Kreis nicht erfüllen, teilte Sprecher Markus Moll auf SWR-Anfrage mit.

Der Main-Tauber-Kreis stelle sich ohne Wenn und Aber seiner wichtigen Aufgabe, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Hier sei man aber auf ein klares, strukturiertes Verfahren angewiesen, so Moll. Dies bedeute, dass der Kreis nur diejenigen Flüchtlinge aufnehmen und unterbringen könne, die ihm im Rahmen des offiziellen Verteilmechanismus des Landes Baden-Württemberg zugewiesen werden.

"Ein europäischer Verteilmechanismus über Staatsgrenzen hinweg muss darüber hinaus auf europäischer Ebene geklärt werden, aber nicht bilateral zwischen zwei Landkreisen."

Zuweisung Geflüchteter große Herausforderung

"Wir rechnen damit, dass uns in kurzer Zeit und in großer Zahl weitere Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen werden", sagt Moll. Es werde bereits eine große Herausforderung sein, diese Aufgabe gut zu bewältigen. Ganz konkret werde die Landkreisverwaltung – mit Unterstützung der Städte und Gemeinden – mit ganzer Kraft schnellstmöglich weitere Kapazitäten in der Gemeinschaftsunterbringung aufbauen, so Moll.

Matthias Götzelmann

Polen helfen Ukrainern trotz angespanntem Verhältnis

Bei einem Treffen mit Bürgermeistern und Rektoren der Schulen hätten die Polen von ihrem durch die Historie angespannten Verhältnis zur Ukraine berichtet. Das alles sei vergeben und vergessen, den Menschen aus der Ukraine müsse jetzt geholfen werden. Diese Aussagen hätten ihn besonders beeindruckt, sagt Matthias Götzelmann vom Sportkreis Tauberbischofsheim.