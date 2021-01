Nach dem Erdbeben zum Jahreswechsel in Kroatien sollte am Dienstagmorgen ein zweiter Hilfstransport aus dem Hohenlohekreis starten. Markus Dietz von der Organisation "Luftfahrt ohne Grenzen" sammelte mehrere Tonnen Hilfsgüter - so beispielsweise hoch effiziente Nahrung für Krankenhäuser, wie er sagt. Diese seien speziell für Magensonden-Patienten, die nicht mehr essen können, oder auch für Altersheime und als Babynahrung gedacht. Ebenso habe er einen Notstromaggregat organisieren können. Die Aufbauarbeiten könnten Jahre dauern, schätzt Dietz. Besonders betroffen seien auch viele Menschen in kleinen Bergdörfern, wo Hilfe kaum ankomme.