Weikersheimer fahren mit Hilfsgütern in die Ukraine

Eine private Initiative hat mit viel Hilfe aus Weikersheim und umliegenden Gemeinden einen 40-Tonner mit Hilfsgütern für Menschen in der Ukraine gefüllt und bringt ihn dorthin.

In Weikersheim-Elpersheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Donnerstagabend die letzten Spenden für eine Hilfslieferung in die Ukraine gesammelt worden. Bereits am Wochenende werden der Laster und ein Begleitfahrzeug unterwegs sein, fast 20 Stunden Fahrt liegt vor ihnen. Initiiert hat die Hilfslieferung Hans-Albrecht Müller, er hat persönliche und berufliche Beziehungen in die Ukraine.

Idee zur Hilfslieferung hatte Müller nach spontaner Hilfsaktion

Schon kurz nach Kriegsstart ist Müller mit seinem Sohn losgefahren, um Lebensmittel in die Ukraine zu bringen. Auf dem Rückweg hatte er Flüchtende mitgenommen, so Müller. Auf der Rückfahrt wurde ihm dann auch bewusst, dass ein Kleinbus nicht ausreicht für ausreichend Material.

Dann habe ihn Hans-Joachim Haas aus Weikersheim angerufen und seinen Lkw für eine große Lieferung angeboten. Dieses Projekt hat sich dann herumgesprochen und bis Freitag haben Vereine, Unternehmer, Privatpersonen und die Landfrauen gespendet.

"Unglaublich, welche Kräfte hier mobilisiert wurden, um diese Hilfe dorthin zu bringen."

Hilfsgüter für die Ukraine SWR Simon Bendel

Hilfslieferung: Fokus auf das Nötigste

Auf den rund 33 Paletten in der Halle von Hans-Joachim Haas im Gewerbegebiet Tauberhöhe sind neben haltbaren Lebensmitteln und medizinischen Produkten wie Schmerzmitteln, Verbandsmaterialien und Krücken auch Kosmetika, Kartoffelsäcke und mehrere Paletten gespendetes Mehl.

Die Spenden werden in den Westen der Ukraine, in die Stadt Terebowlja gebracht. Dort gebe es bisher noch keine Kriegshandlungen, aber wegen Fliegeralarm musste die Bevölkerung immer wieder in Schutzbunker gehen, so Müller.

"Der Spendenaufruf der Familien Haas, Hein und Müller, da stehen Gesichter dahinter und die Leute verbinden das dann mit der Gewissheit, das kommt dort an, wo es gebraucht wird."

Medizinprodukte werden gerade besonders benötigt SWR Simon Bendel

Den Lkw werden vor allem Hans-Joachim und Birgit Haas fahren. Im Begleitfahrzeug wird auch Hans-Albrecht Müller wieder mit in die Ukraine fahren und vor allem die teilweise komplizierten Anforderungen an der Grenze mit regeln. Unterstützung von ukrainischer Seite bekommen sie von Müllers Schwager, der in der Ukraine lebt. Auf der Rückfahrt können sie dann mehreren Menschen eine Fahrt nach Deutschland anbieten.

"Ich bin mir sicher, das ist noch nicht der letzte Lkw, der dort hingeht."

Kartoffeln als Grundnahrungsmittel für Menschen in der Ukraine SWR Simon Bendel

Mutige Fahrt in die Ukraine

Hans-Joachim und Birgit Haas haben sich zuerst für eine Sammelaktion in der Region engagiert und gespendet. Sie wollten aber mehr helfen und haben deshalb ihr Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Nach einer Besprechung vergangene Woche war klar, wie die Hilfslieferung aussehen könnte, dann ist die Aktion angelaufen.

"Es ist den Menschen ein Anliegen auch etwas bringen zu können."

Noch weiß Birgit Haas nicht, welche Eindrücke und Bilder sie in der Ukraine erwarten. Aber sie will helfen. Man könne nicht einfach so weitermachen in so einer Situation, so Haas.

"Man muss einfach mal ein bischen Mut zeigen und den Schritt wagen."

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll die Fahrt starten, mit knapp 20 Stunden rechnet Haas. Der Rückweg soll möglichst schnell nach der Übergabe am Sonntag stattfinden, noch ist aber nicht klar, ob sie am Montag oder Dienstag wieder zurück sein werden. Die Situation an den Grenzen sei nicht absehbar, so Haas.