per Mail teilen

Auch aus Heilbronn-Franken sind viele Einsatzkräfte in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete gefahren. Aber auch in der Region selbst ist die Hilfsbereitschaft groß.

Einsatzkräfte aus der Region helfen weiter in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Vor Ort sind unter anderem noch die Helfer der THW-Verbände Wertheim, Heilbronn, Pfedelbach und Künzelsau - ebenso von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Hall.

"Spendenbereitschaft weit über die Landkreisgrenze hinaus"

Außerdem gab es in der Region zahlreiche Spendenaktionen. Die der Freiwilligen Feuerwehr Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) zum Beispiel stieß auf große Resonanz. Der Kommandant der Abteilung Cleversulzbach Jürgen Heiß sprach von einer "überwältigenden Spendenbereitschaft, weit über die Landkreisgrenze hinaus."

Hilfsgüter für das Hochwassergebiet: Die Feuerwehr Neuenstadt organisierte Spendenaktion für die Opfer SWR

Die Menschen hätten nicht nur Sachspenden sondern auch Geld abgegeben am Sammelort. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenstadt überweist den gesammelten Betrag auf ein Spendenkonto. Die Sachspenden werden von einer Spedition abgeholt und zu einem Sammellager am Nürburgring im stark betroffenen Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) gebracht, teilte Feuerwehrkommandant Hartmut Schaffroth am Montag mit.

Land richtet Spendenkonto für Hochwasser-Opfer ein Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Empfänger: Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 BIC: MALADE51MNZ

Unternehmen und Privatpersonen spenden kräftig mit

Weitere Hilfsorganisationen, Firmen, Feuerwehren aber auch Privatpersonen aus der Region Heilbronn-Franken haben Spenden gesammelt oder Aktionen organisiert. Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe (Kreis Heilbronn) und die dazugehörigen Unternehmen Lidl, Kaufland, Prezero und die Schwarz Produktion spenden beispielsweise inzwischen insgesamt 10 Millionen Euro als Soforthilfe. Die Spende soll an die "Aktion Deutschland Hilft" gehen und sowohl Opfern als auch den Helfenden vor Ort zugute kommen.

Vorsicht vor dubiosen Spendenaufrufen

Auch in vielen lokalen Facebook-Gruppen aus der Region Heilbronn-Franken ist die Anteilnahme und Bestürzung groß. Neben Diskussionen über Hilfsmöglichkeiten werden jedoch auch immer wieder einzelne private Spendenaufrufe geteilt. Dabei wird meist mit tragischen Schicksalen zu direkten Spenden per Paypal aufgerufen. Bei solchen Spendenaufrufen gilt grundsätzlich eine besondere Vorsicht, auch wenn ein Bekannter den Beitrag geteilt hat. Helfende Organsisationen sind zum Beispiel das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, die Aktion Deutschland Hilft oder die Caritas.