Landrat Heuser als Bürgermeister verabschiedet

Der neue Heilbronner Landrat Norbert Heuser (parteilos) ist am Wochenende in Neuenstadt nach 19 Jahren als Bürgermeister der Kommune verabschiedet worden. Bis zum 24. September war Heuser Bürgermeister von Neuenstadt. Einen Tag später trat er dann sein neues Amt an als Landrat des Landkreises Heilbronn - als Nachfolger von Detlef Piepenburg. Seine offizielle Verabschiedung war am Wochenende in der Stadthalle von Neuenstadt. Das Programm wurde auch in Zelte im Außenbereich übertragen. Der neue Bürgermeister von Neuenstadt wird am 24. Oktober gewählt, es gibt vier Kandidaten.