Das neue Herzkatheterlabor am Krankenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) wird gut angenommen. Diese Bilanz zog das Krankenhaus nach knapp viermonatigem Betrieb. In den ersten Wochen sind bereits mehr als 100 Eingriffe durchgeführt worden. Dazu zählen Erkrankungen wie Herzmuskelschwäche, verengte Herzkranzgefäße oder Herzklappenfehler, aber auch akute Herzinfarkte. Das neue Herzkatheterlabor liegt in unmittelbarer Nähe zur Intensivstation und direkt über der Notaufnahme. Damit sind kurze Wege sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal geschaffen worden.