An zwei Berufsschulen im Hohenlohekreis gibt es zu Beginn des Schuljahres Team-Tage. Die Schüler sollen sich kennenlernen und Ängste und Sorgen ablegen können.

Seit drei Jahren gibt es in Künzelsau und Öhringen (beides Hohenlohekreis) Team-Tage zu Beginn des Schuljahres an zwei Berufsschulen. Ziel ist es ein angenehmes Lernklima zu schaffen, den Schülerinnen und Schülern Ängste und Sorgen zu nehmen und soziale Kompetenzen auszubilden. Denn die Schülerinnen und Schüler haben die unterschiedlichsten Hintergründe.

SWR-Reporter Jan Arnecke hat so einen Team-Tag an der Karoline Breitinger Schule in Künzelsau begleitet:

Von Schulabbrechern bis zu Geflüchteten

Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, ein paar Ausnahmen gibt es. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie haben keinen Abschluss, wollen den jetzt aber nachholen. Doch vieles unterscheidet sie auch. Sie kommen aus den verschiedensten Schichten, haben die verschiedensten Geschichten. Von Schulabbrechern, über Jugendliche aus Förderschulen bis hin zu Geflüchteten, die gerade aus einer VABO-Klasse ("Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen") kommen, ist alles vertreten.

Und jeder kennt es: Der erste Tag in einer neuen Umgebung, man kennt niemanden, das kann ganz schön schwer sein. Hier setzt der Team-Tag an. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich gegenseitig kennen lernen.

"Die Atmosphäre [im Klassenzimmer] ist viel lebendiger, sozialer, die [Schüler] haben keine Scheu aufeinander zuzugehen."

Auch Lehrkräfte sind dabei

Nadja Uhrich-Jabbar ist an der Karoline Breitinger Schule Künzelsau und der Richard von Weizsäcker Schule Öhringen die Integrationsmanagerin. Sie hat vor drei Jahren die Team-Tage ins Leben gerufen. Neben den Mitschülern sollen die Jugendlichen auch die Lehrkräfte kennen lernen. Auch die sind beim Team-Tag dabei. Das hat den Hintergrund, dass die Schülerinnen und Schüler in sogenannten Ausbildungs-Vorbereitungs-Klassen sind und jeder Schüler auch eine Lehrkraft als Lernbegleiter zugeteilt bekommt. So können beide Seiten auch ausloten, mit wem sie besser oder mit wem vielleicht weniger gut zurecht kommen.

Bei einer Übung wurde von den übrigen Teilnehmenden ein Seil gespannt, jeweils eine Schülerin, wie hier Lili (19) oder eine Lehrkraft mussten dann darüber laufen. SWR

Team-Tage tragen Früchte

Die Schülerinnen und Schüler haben Spaß daran. Lili, 19 Jahre alt, ist erleichtert. Sie erzählt, sie sei seit der dritten Klasse gemobbt worden. Vor allem davor hatte sie Angst. Jetzt kennt sie die anderen, die anderen kennen sie und sie sagt, sie freue sich, dass sie jetzt in einer Klasse sei, in der sich alle verstehen.

Dass das Projekt Erfolg hat, zeigte sich aber auch in der Pandemie, als die Team-Tage nicht möglich waren, berichtet Teamtrainer Martin Jakob, der die Team-Tage durchführt. Ihm hätten Lehrerinnen und Lehrer berichtet, dass es bis zu acht Wochen gedauert habe, um den Zustand in der Klasse zu erreichen, den man nach einem solchen Team-Tag erreicht hätte.

Die Team-Tage in Öhringen und Künzelsau wurden in diesem Jahr mit finanziert durch die Spendenaktion "Herzenssache" für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, die auch vom SWR gefördert wird.