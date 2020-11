per Mail teilen

Im Hohenloher Krankenhaus in Öhringen geht das neue Herzkatheterlabor in Betrieb. Damit sind dort die komplette kardiologische Diagnostik sowie die Therapie von zahlreichen Herzerkrankungen möglich. Für das neue Herzkatheterlabor wurden im zweiten Stock Räume umgebaut. Das Labor liegt in unmittelbarer Nähe zur Intensivstation und direkt über der Notaufnahme. Somit sind kurze Wege sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal geschaffen worden. Behandelt werden im Öhringer Krankenhaus nun Erkrankungen wie Herzmuskelschwäche, verengte Herzkranzgefäße, Lungenhochdruck, Herzklappenfehler oder Herzinfarkte.