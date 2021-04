Die Herkunft der 13 toten Hühner, die vergangene Woche in einem Wald bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gefunden wurden, hat sich geklärt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich der Verursacher gemeldet, nachdem er durch die Presseberichte ein schlechtes Gewissen bekommen hatte. Danach hatte entweder ein Marder oder ein Fuchs die Hühner in seinem Stall getötet. Weil er sich nicht anders zu helfen wusste, hatte der Mann die Tiere in zwei Foliensäcke verpackt und im Gewann Osterberg abgelegt. Der Verdacht, dass die Tiere an der Geflügelpest eingegangen sein könnten und deshalb illegal entsorgt worden waren, ist damit vom Tisch. Allerdings muss der Mann jetzt mit einer Anzeige rechnen und die Kosten für die Entsorgung tragen.