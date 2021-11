Herbstmarkt und Tag der offenen Tür des neuen Sportzentrums in Künzelsau

In Künzelsau (Hohenlohekreis) findet in der Innenstadt der Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Der Markt öffnet um 11 Uhr, die Geschäfte um 12 Uhr. Speisen werden unter dem Motto "aktuell und regional" angeboten. Schon am Samstag startet parallel das neue Sportzentrum des TSV Künzelsau "KÜNfit" mit einem Tag der offenen Tür. Ab Montag ist außerdem ein umfangreiches Kursprogramm geplant. Dafür seien vier Trainer vom TSV Künzelsau angestellt worden, so der Vorsitzende des TSV, Erwin Bergmann. Der Trainingsbetrieb startet am Montag. Interessierte können sich das neue Sportzentrum schon am Samstag bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr anschauen.