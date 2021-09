Alternativprogramm zur Michaelismese: "Herbstvergnügen" startet

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) startet als Alternativprogramm für die abgesagte Michaelismesse das "Herbstvergnügen". Bis kommenden Sonntag gibt es auf dem Mainplatz einen kleinen Jahrmarkt mit Ständen und Fahrgeschäften. Kommende Woche hat das "Herbstvergnügen" noch einmal von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am kommenden Sonntag ist außerdem verkaufsoffener Feiertag. Die Geschäfte in der Wertheimer Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 10. Oktober, ist außerdem ein Chorfest mit mehreren Chören auf dem Marktplatz. Das Chorfest ist Teil des Neustart-Kultur-Projekts im Main-Tauber-Kreis.