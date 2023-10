Nach den langen sommerlichen Temperaturen ist es quasi über Nacht kalt geworden. Empfindliche Pflanzen müssen jetzt rein und die wärmere Jacke raus. Das Wetter bleibt spannend.

Konnten wir doch in der vergangenen Woche noch einmal die Badehose rausholen, liegt jetzt schon der Eiskratzer parat, denn in den letzten Nächten ist es schon empfindlich kalt geworden - und es sieht ganz danach aus, dass der Wetterkrimi bis zum Wochenende weiter geht, sagt Meteorologe Bernd Madlener.

Die Heilbronnerinnen und Heilbronner finden es gut, dass es jetzt kühler geworden ist. Endlich der Jahreszeit angemessen. Die kühle Luft tue gut:

Was jetzt noch im Garten ansteht: Aufräumen!

Empfindliche Pflanzen müssen jetzt dringend ins Winterquartier, wenn das nicht schon passiert ist! Ansonsten kann man den Garten noch ein bisschen aufräumen, schlägt der Heilbronner Bio-Gärtner Klaus Umbach vor. Aber das ganze sollte behutsam passieren. So könne man jetzt an samentragendem Unkraut die Samen entfernen - also zum Beispiel von Disteln oder Brennnesseln, wenn man die im kommenden Jahr nicht wieder haben möchte.

Boden besser in Ruhe lassen

Die Beete sollten nicht mehr umgegraben werden, sagt Klaus Umbach. Auch beim Pflanzenrückschnitt könne man bis zum nächsten Jahr warten und dies zum Beispiel auf die ersten schönen warmen Tage im neuen Jahr verschieben. Alles was man jetzt an der Pflanze lasse, schütze vor Frost, so Umbach.

Bäume brauchen noch Zeit

Ein Baumschnitt bietet sich an, sobald die Blätter weg sind. Aber das werde dieses Jahr auch wesentlich später sein, so Umbach. Baumschulen seien ganz schön im Stress. Die Bäume seien noch nicht in der Herbstreife und der Winterruhe. Von daher verschiebe sich alles, sagt Klaus Umbach. "Wir hatten jetzt nicht schlagartig Herbstbeginn, sondern ganz lang Sommer". Was jetzt kommt, sei das Normale. Jetzt müsse man der Natur einfach ein bisschen Zeit lassen.

Tipp vom Gärtner

Jetzt ist gute Pflanzzeit! Wer also im Winter was Grünes ernten möchte, kann jetzt zum Beispiel Ackersalat pflanzen.