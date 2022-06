Vorbereitungen für Triathlon laufen

In Heilbronn laufen die Vorbereitungen für den morgigen Triathlon Heilbronn. Knapp 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen auf die Strecke gehen. Wegen des Aufbaus musste der Heilbronner Wochenmarkt vom Marktplatz auf den Kiliansplatz verlegt werden. Denn der Zieleinlauf für alle Strecken ist, anders als im Vorjahr, der Marktplatz in Heilbronn. Hunderte Athletinnen und Athleten gehen laut Veranstalter an den Start, Sie treten auf Sprint-, Kurz- und Mitteldistanzen an, Schwimmen, Radfahren und Laufen. In und um Heilbronn gibt es deshalb einige Straßensperrungen, unter anderem auch in Nordheim und Schwaigern (Kreis Heilbronn). Die ersten Zieleinläufe werden morgen gegen Mittag auf dem Heilbronner Marktplatz erwartet. Seit 2021 richtet die Deutsche Triathlon Union, DTU, das Sport-Event aus, finanziert wird es vom Solarparkbetreiber hep und Audi.